Nie tylko elity. Pierwsze skrzydła gra kapitał, dla którego lepszy jest pracownik nieznający swych praw i mogący robić za minimalną. W Polsce przez ostatnie dwadzieścia lat rządy są prawicowe, a i tak idziemy tą samą ścieżką. Ba, nawet partie opozycyjne, czasem przedstawiane jako skrajnie prawicowe, są zwolennikami pajetyzacji Polski.