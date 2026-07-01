UPADEK SZWECJI STAJE SIĘ FAKTEM - KTO ZA TYM STOI
Jak oderwane od rzeczywistości lewackie elity zniszczyły życie zwykłym obywatelom na których miejsce sztucznie wprowadza się śniadych "inżynierów" budujących mafię i handel narkotykami. Spokojna Szwecja awansuje w ilości ataków b-------h i ilości stref NO GO. Tylko pogratulować takich sukcesów...ArtyQ
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Komentarze (21)
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- Przemytnicy oraz gangi (z Europy, Afryki i Azji): cena 1 transportu to kilka tys $
- Korporacje: zyski sprywatyzować, koszty uspołecznić np. Uber
- Janusze biznesu: np. plantatorzy
- Właściciele hoteli, w których osądzani są imigranci
- Handlarze żywym towarem (w tym dziećmi)