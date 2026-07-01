Prywatne serwery gier to piractwo? Jak korpo naginają prawo przeciwko graczom
Branża gier wideo wytacza coraz cięższe działa przeciwko twórcom prywatnych serwerów, próbując zrównać ich działalność ze zwykłym piractwemSprzedawcaBiblii
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Komentarze (15)
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Natomiast jednocześnie po zakończeniu wsparcia gry przez producenta i wyłączenie serwerow, pliki serwerow powinny trafic w ręce graczy i fanow aby mieli oni wtedy mozliwosc postawienia swoich serwerow na własnych zasadach.
Producenci gier najchętniej wyłączali by dostęp do starych gier single player, żeby ludzie kupowali nowe (po części robi to Nintendo).
Nie zrozumcie mnie źle, lubię UE i chciałbym federalizację podoba mi się bardzo ta idea, ale ludzie którzy tam pracują oraz "są naszym głosem", siedzą tak głęboko w kieszeniach korpo, że to szok.
Gry są idealnym miejscem do zarabiania hajsu na dzieciach, hazardzistach, zakupocholikach, uzależnienia drugiej osoby od działającego produktu i prania pieniędzy z krajami, które mają sankcje.
Ludzie wyszli z obywatelską inicjatywą, którą podpisało
@K1DoN: Aha czyli przeczysz sobie w jednym zdaniu.
@K1DoN: Po prostu potrzebna jest skrajnie prokonsumencka reforma praw autorskich. Co do UE, federalizacja musi wiązać się z totalną demokratyzacją Unii.