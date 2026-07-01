Tak było chwilę zanim uwalili stop killing games ;)

Nie zrozumcie mnie źle, lubię UE i chciałbym federalizację podoba mi się bardzo ta idea, ale ludzie którzy tam pracują oraz "są naszym głosem", siedzą tak głęboko w kieszeniach korpo, że to szok.



Gry są idealnym miejscem do zarabiania hajsu na dzieciach, hazardzistach, zakupocholikach, uzależnienia drugiej osoby od działającego produktu i prania pieniędzy z krajami, które mają sankcje.



Ludzie wyszli z obywatelską inicjatywą, którą podpisało Pokaż całość