Mediana pensji Polaków to 7447 zł. Państwo płaci lepiej niż prywatny sektor
GUS podał najnowsze wyliczenia prawdziwej pensji przeciętnego Polaka. Nie chodzi o średnią, ale o medianę. Wynosiła w styczniu niecałe 7,4 tys. zł brutto. To o prawie 2 tys. zł mniej niż wynagrodzenie średnie. Nierówności płacowe wzrosły. W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8790,54 złairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
trochę zaniżają urzędnicy ale generalnie wszystko w 2 progu podatkowym
@Kom_bajn: Oczywiście, że tak jest, ale zaczadzone neoliberalizmem wykopki tego nigdy nie przyznają. Trochę głupio wyszło, kładli się Rejtanem w obronie Janusza-wyzyskiwacza, a on im odpłacił mobbingiem i pensją minimalna + dwie stówy premii. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Teraz czekam na podwyżki w policji.
I przynajmniej rzeczywiście je rozdaje, w przeciwieństwie do Januszy prywaciarzy. Udział płac w PKB w Polsce jest na dnie Europy, brakuje nam prawie 10 punktów procentowych do średniej unijnej. Jednocześnie klasa tzw. ultrabogaczy urosła w latach 2021-2026 najmocniej na świecie.
Wbrew propagandzie trollnorynkowców to nie wina urzędasów, skarbówki i kosztów, tylko polskich zachłannych
@callver34: no skąd. Złe prywaciarze, c'nie ? No to zakładaj firmę i daj dobry przykład. Na co czekasz ?
i oczywiscie, walczyc z transparencja zarobkow, zwiazkami zawodowymi oraz katastralnym, zeby godnie wypelniac niemiecki generalny plan wschodni, bo jakis odklejony leseferysta kuc wam wmowil, ze te tematy to komunizm xDD
Chamy mają pracować za półdarmo na dobrobyt pana. Pan rządzi swoim folwarkiem i nie ma prawa mu się nikt wtrącać - stąd wieczny hejt na urzędników/kontrole. Polska to jest wymarzony kraj dla biznesu, podatki niskie, Polacy po obaleniu komuny nienawidzą związków zawodowych, przez wykastrowanie PiP prawo pracy de facto nie istnieje, do tego