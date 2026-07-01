Szok i niedowierzanie, że "państwowe" pieniądze rozdaje się lekką ręką. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

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I przynajmniej rzeczywiście je rozdaje, w przeciwieństwie do Januszy prywaciarzy. Udział płac w PKB w Polsce jest na dnie Europy, brakuje nam prawie 10 punktów procentowych do. Jednocześnie klasa tzw. ultrabogaczy urosła w latach 2021-2026 najmocniej na świecie.Wbrew propagandzie trollnorynkowców to nie wina urzędasów, skarbówki i kosztów, tylko polskich zachłannych