Likwidacja strefy grillowej na Zakrzówku po szokujących wydarzeniach
Prawnie chroniony wąż gniewosz uratował to miejsce przed zabudową. Mieszkańcy usmażyli go na ognisku...ZobaczLink
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Prawnie chroniony wąż gniewosz uratował to miejsce przed zabudową. Mieszkańcy usmażyli go na ognisku...ZobaczLink
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Komentarze (78)
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@okoboji:
obstawiałbym narodowość patodeweloperską xDD
skoro ugrilowali węża to znaczy że już go nie ma i można zabudować teren zakrzówka xD
Normalni ludzie stracą fajną miejscówkę a patusy przeniosą się gdzie indziej albo dalej będą grillować nielegalnie.
@StaryPierdziel: Tak, czego nie rozumiesz? xD Polska to jest ogólnie wspaniały kraj, ale często działa na zasadzie szkolnego kibla. Czyli zamykają kibel w szkole/jest zakaz korzystania dla wszystkich bo kilka osób paliło szlugi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Mięsko.
- Skąd masz?
- Przypełzło....
;)
@Big_dog: ktoś tu na szkoleniu agile był ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co ci do tego ile zarabiają?
Sam od czasu do czasu lubię upiec kiłbę ze znajomymi na polu Mokotowskim czy to oznacza że jestem biedakiem? Bo bawią mnie tak niegodne według ciebie rozrywki?
Co ci do tego ile zarabiają?" , no wcale się nie napinasz, wcale.
No to zapraszam do parku górczewskiego w sobotę wieczorem albo niedziele z samego rana to poszerzysz horyzonty.
Tak tak. Już wszyscy beda cie bić i prześladować