Czyli co, mamy fajny pomysł strefy grillowej, ludzie dobrze się bawią i jak zwykle pojawia się tam kilku patusów. Ale zamiast spacyfikować patusów choćby wysyłając co weekend kilka patroli policji, to miasto idzie na łatwiznę i zamyka strefę.

Normalni ludzie stracą fajną miejscówkę a patusy przeniosą się gdzie indziej albo dalej będą grillować nielegalnie.