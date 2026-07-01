Katastrofa ekologiczna na Dolnym Śląsku. Tysiące śniętych ryb po spuszczeniu wod
Po spuszczeniu wody z Zalewu Pilchowickiego mieliśmy oglądać wraki samochodów, pozostałości łódek i ruiny zalanych domów sprzed lat. Zamiast nich, na pierwszy plan wyłaniają się tysiące martwych ryb. Mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.RealBakman
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
@RECAPTCHASSIE: Pewnie chodzi o analogię do śniętych ryb w Odrze za poprzednich rządów. Wtedy opozycja (a obecna władza) zrobiła z tego polityczną inbe, niby "firma znajomego kogoś z pisu" zatruła Odrę, a pan Tusk pisał o PiSie i rtęci w Odrze. Okazało się to wszystko kosmiczną bzdurą, politycznym szaleństwem. No i obwiniano Wody Polskie, obsadzone przez jakichś pociotków