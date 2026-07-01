Pytanie, czy to jest coś co będzie w stanie pomóc ludziom, którzy już teraz mają przerwany rdzeń czy tylko osobom krótko po urazie. Z tego co pamietam kiedy jakiś czas temu z ciekawości eksplorowałem temat. Największym wyzwaniem jest powstający glej, który blokuje regeneracje, a tworzy się bardzo szybko po urazie, co nie daje zbyt wiele czasu na działanie.



Tutaj w przypadku świń mieli idealne warunki. Mogli natychmiast zadziałać i zahamować powstawanie stanu Pokaż całość