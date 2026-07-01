Przełom w neurobiologii. Biomateriał skutecznie połączył przerwany rdzeń.
Żel na bazie glikolu i pancerzy skorupiaków fizycznie łączy przerwane nerwy w rdzeniu kręgowym, przywracając natychmiast łączność z mózgiem. Eksperyment prowadzono na świniach, którym całkowicie przecięto kręgosłupy. Zwierzęta odzyskały czucie już po 2 dniach, a po 2 miesiącach mogły znów chodzićkmwtq
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Komentarze (19)
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Świetna wiadomość dla świń! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tutaj w przypadku świń mieli idealne warunki. Mogli natychmiast zadziałać i zahamować powstawanie stanu
https://tvn24.pl/zdrowie/w-bialymstoku-uratowano-pacjenta-ktorego-glowa-praktycznie-odlaczyla-sie-od-reszty-ciala-st9097211
Czyli miał dużo szczęścia. Nie jestem ekspertem i bazuje tylko na tym co gdzieś przeczytałem/usłyszałem, ale z tego co mi wiadomo, to tak długo jak pozostaje choćby małe połączenie nerwowe rdzenia to jest nadal realna szansa na regenerację. Poważne problemy zaczynają się jak rdzeń już całkiem