CERN wyłącza Wielki Zderzacz Hadronów na cztery lata
Long Shutdown 3 oficjalnie rozpoczęty. LHC przejdzie modernizację do wariantu HiLumi, który zwiększy luminość dziesięciokrotnie. Restart planowany na 2028, pełna moc w 2030. Przez cztery lata cząstek nie będzie, za to czas na poszukiwanie ciemnej materii nową metodą.real_scoria
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Komentarze (55)
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@xfin: a przy remoncie drogi nie masz testów przed oddaniem?
Przecież to jest oczywiste, że remont przy pełnym zamknięciu obiektu jest dużo szybszy.
XD co? Luminosity to jest po polsku jasność. W artykule jest poprawnie, ale OP nie ogarnął. Weź to popraw @real_scoria
Jeśli wszechświat jest nieskończony to czy może być nieskończony "w dół" i niejako sami go tworzymy poprzez obserwacje w miejscu gdzie nas wcześniej nie było? (głębiej)?
Czy po prostu wynika to z fizyki teoretycznej i obliczeń, że coś tam jest?
@BrooKaMaS: to jest filozofia a nie nauka. Zarówno tak jak i nie są poprawną odpowiedzią, bo nie da się tego zweryfikować. Tak samo nie można zweryfikować czy świat istnieje bez ciebie czy tylko z tobą. Albo czy żyjemy w symulacji bądź też nie. Możemy
@real_scoria: Lu co?
The HiLumi LHC, scheduled to begin operation in 2030, will increase the collider’s luminosity by a factor of up to ten beyond its original design.czyli chodzi o jasność. Do kupienia w każdym sklepie z jasnością zderzaczy hadronów xD