To naprawdę żenujące jak każdy poprzedni (i obecny) rząd był na pasku lekarzy. "Konsultował", czytaj dostosowywał, system do ich życzeń i skutkiem są patologicznie wysokie zarobki wynikające z niedoboru lekarzy, choć konowały będą wam wciskać kit, że żadnego niedoboru nie ma, a o tym, że 35% lekarzy ma ponad 60 lat to się w ogóle nie zająkną. Jeżeli to nie zostanie zmienione to starzejące się fale roczników wyżów demograficznych będą "leczone" przez Pokaż całość