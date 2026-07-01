Lekarze chcą zarabiać setki tysięcy złotych. Oto ich stawki. 25 tys. to minimum
Od 25 do nawet ponad 60 tys. zł miesięcznie - tyle chce zarabiać ponad połowa lekarzy w zamian za rezygnację z prywatnych..PIAN--A_A--KTYWNA
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Od 25 do nawet ponad 60 tys. zł miesięcznie - tyle chce zarabiać ponad połowa lekarzy w zamian za rezygnację z prywatnych..PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (39)
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W Polsce trzeba zakazać łączenia praktyki prywatnej i publicznej.
Może twój lekarz nie przyjmował w szpitalu z tomografem, albo nie prowadził praktyki w szpitalu- tacy też są
Legalna łapówka.
Na Zachodzie lekarz specjalista zarabia 2-3 średnie krajowe, wybitni specjaliści więcej. Czemu nie może być tak u nas?
Lekarza mówią, że ciężko, bo nie ma jak ich potem szkolić?
P---------e
To