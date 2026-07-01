Od dzisiaj podwyżki dla lekarzy. Ile zarabiają w szpitalu w Głogowie?
Średnio 48 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle w Głogowskim Szpitalu Powiatowym zarabiają specjaliści. Od dzisiaj podwyżki.PIAN--A_A--KTYWNA
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Średnio 48 tys. zł brutto miesięcznie. Tyle w Głogowskim Szpitalu Powiatowym zarabiają specjaliści. Od dzisiaj podwyżki.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (15)
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Oni mogą cie dosłownie zabić i zmienią dokumentację medyczną żeby ukryć blad.
Jak pracowałem w biurze za minimalną to system informatyczny ZABRANIAŁ edycji odpowiedzi/pisma po zatwierdzeniu, bez zatwierdzenia nie dało się wydrukować.
Takie restrykcje mnie nie dziwią w końcu bylem odpowiedzialny za kilka tysiecy zlotych, a nie Panem lekarzem odpowiadającym za życie plebsu