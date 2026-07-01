Niechby i zarabiali 100k, ale oni nie mają żadnej odpowiedzialnosci ani nie są rozliczanie z tego czy ci pomogą.

Oni mogą cie dosłownie zabić i zmienią dokumentację medyczną żeby ukryć blad.

Jak pracowałem w biurze za minimalną to system informatyczny ZABRANIAŁ edycji odpowiedzi/pisma po zatwierdzeniu, bez zatwierdzenia nie dało się wydrukować.

Takie restrykcje mnie nie dziwią w końcu bylem odpowiedzialny za kilka tysiecy zlotych, a nie Panem lekarzem odpowiadającym za życie plebsu Pokaż całość