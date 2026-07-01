Internista z Piły zarobił 806 tys. zł w rok (przychód 1,6 mln zł)
Michał Śron-lekarz, radny powiatu pilskiego Przychod z praktyki lekarskiej- 1 600 055,71 PLN Dochod z praktyki lekarskiej- 806 843,22 PLNtomasztomasz1234
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 11
- Odpowiedz
Michał Śron-lekarz, radny powiatu pilskiego Przychod z praktyki lekarskiej- 1 600 055,71 PLN Dochod z praktyki lekarskiej- 806 843,22 PLNtomasztomasz1234
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (11)
najlepsze
Jeden szpital, jeden Kacprzyk. Koniec afery i nieprawidłowości.
Rzad pokazujacy narracje ze jakis kacprzyk drenuje ich budzet to tak jakby szef w mojej pracy przyszedl plakac ze firmy nie stac na nic bo jakis Zdzisek ma miliony na umowie
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-wzrosna
@kotas_przesmiewca: lexus, apartamenty inwestycyjne w Kołobrzegu i edukacja dzieci w prywatnej szkole