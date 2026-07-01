W mediach rządowych panuje jedna sprytna narracja: to Szpital Południowy jest jedynym rakiem, to tam się robi kontrolę i inspekcję i to tu spłoną czarownicę. Dla rządu najważniejszym jest utrzymać pożar w tym jednym miejscu i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się świadomości że cały kraj jest drenowany przez lekarzy z budżetu NFZ.



Jeden szpital, jeden Kacprzyk. Koniec afery i nieprawidłowości.