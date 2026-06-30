pawełek podlewski, ach sorry PODLEWSKY ( － ‸ ლ ) jak wielu podobnych jemu dzbanów sam się zaorał w internetach. policja jak zwykle d--y nie ruszy, ale rolnik z pozwu cywilnego może. uczynni sąsiedzi na pewno ze złośliwym uśmiechem poinformują rodziców pawełka jak synek wykorzystuje kupiony mu motorek a tatuś zrobi mu z dupki jesień średniowiecza jak dostanie rachunek za szkody spowodowane przez pawełka. fejsik pewnie niedługo spadnie z rowerka, bo on Pokaż całość