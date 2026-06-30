Głąb na crossie rozjeżdża pole rolnika i jeszcze ma pretensje
Bezczelność, głupota i poczucie bezkarności do kwadratuMapa85
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Bezczelność, głupota i poczucie bezkarności do kwadratuMapa85
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I pewnie jeszcze go rozpieścili fundując mu quadzika.
Za takie coś to ojcu powinien wziąć pas i tak sprać dupsko gówniakowi żeby przez tydzień nie mógł usiąść.
No i oczywiście quad od razu leci na aukcje, a kasa ze sprzedaży idzie jako rekompensata dla właściciela pola.
Jeszcze gówniaka powinno się zatrudnić do orania pola przez tydzień żeby
W tych zlewaczałych (Nowy Jork, New Jersey, Massachusetts, Kalifornia czy Connecticut) masz obowiązek uciekać nawet ze swojego domu czy tam podwórka jak pojawi się zagrożenie.
Wyjątkiem jest sytuacja kiedy nie masz jak uciec bo utkniesz w domu i ktoś Ci się włamie. Wtedy dopiero możesz użyć broni palnej.
Tak zwane Duty to Retreat.
Teksas jest najbardziej liberalny dla użycia broni i tam faktycznie możesz wpakować