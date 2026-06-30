Kierowcy mają dość ekranów. Badanie wskazało największą wadę nowych aut
Nowe samochody są lepsze niż rok temu niemal pod każdym względem. Jest jednak jeden wyjątek. Najnowsze badanie JD Power pokazuje, że to właśnie ekrany dotykowe i systemy multimedialne odpowiadają dziś za najwięcej frustracji kierowców. Producenci przyznają, że zaszli z cyfryzacją o krok za daleko.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (134)
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Mnie się coś wydaje, że wsadzenie ekranów LCD w produkcji jest tańsze niż analogowe komponenty, które trzeba wyprodukować na różnych etapach, poskładać, przetestować. Ekran wyjeżdża "z drukarki" sprawdzają czy działa i wklejają do auta, komputer i firmware robi resztę. Tak, że ta nowoczesność jeszcze wam bokiem wyjdzie podobnie jam meble ze szwedzkiego sklepu ze śmiesznymi nazwami
Za dużo tych ekranów wokół. W pracy przed ekranem, telefon z ekranem, domofon z ekranem, głośnik przenośny z prostym ale też
@majwsik: dokładnie. Mam wrażenie, że wszystkie te "ulepszenia" w dzisiejszych samochodach są wprowadzane najzwyczajniej na siłę...
Ktoś może chwalić te ekranoze i sterowanie wszystkim z tablecika.
Fakt, jest mniej wygodne, ale cenie wyglad duzo wyzej niz wygode
Pod pretekstem ekologii producenci zaczeli tostowac wyroby samochodopodobne. Wykonane z gorszych materialow, w wielu aspektach nienaprawialne o ograniczonej trwalosci
@FrasierCrane: tak tak, mam 2.0 prawie 400KM i… jeździ XD więc akurat z tymi silnikami to pierdzielisz głupoty. I nie, nie musiałem robić żadnego remontu przez 140 tysięcy kilometrów.
Tzn wiem, 2.0 na dzisiaj to ogromny silnik momentami, no ale na pewno nie można odmówić, że jest wyżyłowany do granic.
@FrasierCrane: Taki przykład z życia - nowy Hyundai:
- Monitor martwego pola przy zmianie pasa - wrzucasz kierunkowskaz i w miejsce jednego z dwóch zegarów pojawia się obraz z kamery gdzie dokładnie widzisz pas na który wjeżdżasz.
- Kończy się paliwo, system sam proponuje że wyszuka najbliższe stacje i do nich będzie nawigować, a sama nawigacja działa po prostu dobrze. Podpowiedzi na czas,
@apo: w takim razie jesteś nieodpowiedzialny i stwarzasz zagrożenie na drodze :) Nie ma czym się chwalić.
Ustawianie fotela, lusterek itp należy wykonać przed jazdą. A nie wczasie jazdy je regulować, bo to nic innego jak odwracanie uwagi, jak z smartfonem.
I co gorsza... fotel - jak nie masz elektrycznego - może ci uciec do tyłu/do przodu za bardzo i katastrofa murowana.