Nie mam jakiejś awersji do ekranów, mogą być ale ja jestem gościem mającym 45 lat i mi do szczęścia w aucie wystarczy dobre audio, sprawna klima/ogrzewanie i przednie szyby elektrycznie sterowane. Najlepiej jakby wszystko było sterowane przyciskami, a głośność radia koniecznie pokrętłem. Nawet na sterowaniu nim na kierownicy mi nie zależy.



Za dużo tych ekranów wokół. W pracy przed ekranem, telefon z ekranem, domofon z ekranem, głośnik przenośny z prostym ale też Pokaż całość