TL;DR:

E.Wedel postanowił sprawdzić, jak daleko można odlecieć w marketingu, zanim ktoś zapyta, czy to jeszcze biznes, czy już performance art. Z okazji Dnia Psa marka wprowadza rzemieślnicze lody dla psów. Smaki? Kaczka i indyk, z wywarami, warzywami i owocami, jakby pies zamawiał degustacyjne menu w modnej restauracji. Porcja 80 ml kosztuje 12,90 zł, więc właściciel płaci jak za deser premium, a pies dostaje coś, co pięć minut wcześniej zastąpiłby patykiem znalezionym Pokaż całość