Marketing odleciał w kosmos: Rzemieślnicze lody dla psów
E.Wedel wprowadza rzemieślnicze lody dla psów w smakach kaczka i indyk. Produkt na Dzień Psa, 80 ml za 12,90 zł. Humanizacja zwierząt wjechała na poziom, przy którym nawet pies może się zastanowić, czy świat nie zwariował.Nick7C5
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Komentarze (68)
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@ZolniezMordoru:
Mężczyźni nie?
@Bijelodugme:
wykopki nie maja zwierzat z ktorymi spia... oficjalnie
Wykop:
Hurr durr lody dla psów!
Ten sam Wykop:
@teh_m: Przy Twoim IQ to normalne.
E.Wedel postanowił sprawdzić, jak daleko można odlecieć w marketingu, zanim ktoś zapyta, czy to jeszcze biznes, czy już performance art. Z okazji Dnia Psa marka wprowadza rzemieślnicze lody dla psów. Smaki? Kaczka i indyk, z wywarami, warzywami i owocami, jakby pies zamawiał degustacyjne menu w modnej restauracji. Porcja 80 ml kosztuje 12,90 zł, więc właściciel płaci jak za deser premium, a pies dostaje coś, co pięć minut wcześniej zastąpiłby patykiem znalezionym
@Nick7C5: Zmartwię cię - ona jest już od dłuższego czasu. Pudełka z gotowym "kraftowym" żarciem dla psów przyjeżdżają pod drzwi tak, jak zwykła dieta pudełkowa dla ludzi.
I tyle.