Szukają lekarza na SOR. 108 tys. zł miesięcznie. "Za 150 k też nikogo nie znajdą
Metoda działania jest mniej więcej taka: w danym miesiącu obsada wybiera szpital, który wydaje się akurat najsłabszym ogniwem i oznajmia, że w kolejnym miesiącu nie weźmie dyżurów, jeśli nie dostanie stawki x, którą dostała już w innym szpitalu. A miesiąc później idą jeszcze gdzie indziej, gdzie stoairaG
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Komentarze (43)
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- Ludzie pracują w ratownictwie za 15k, ratując zarówno małe dzieci, reanimując je, jak i obsranych żuli - mają do czynienia z ciężkimi przypadkami 24/7.
- Ludzie pracują w policji za 6k, ryzykując życie i użerając się z patologią.
- Ludzie pracują w wojsku za podobne pieniądze, robiąc z siebie maszynkę do wykonywania rozkazów i mięso armatnie,
ale nie – to lekarze na SOR-ach mają najgorzej i nikt nie
Komentarz usunięty przez autora
Ciekawe jak im wyszło planowanie 12 lat temu
Jasne że nie chcą się użerać z brudnymi pijakami za 100k, jeśli alternatywą może być na przykład kilkadziesiąt
A tak poważnie - ja myślę że robota na SOR jest akurat faktycznie obiektywnie bardzo trudna i nieprzyjemna, trzeba rzeczywiście mieć do czynienia z brudem i smrodem i bólem i najróżniejszymi nieprzyjemnymi reakcjami (nawet jeśli to nie są awanturujące się pijaki, najbardziej kulturalny człowiek
Ale czy zapłacenie komuś 150 tys. poprawi jakkolwiek warunki pracy na SOR ? Może zatrudnić dodarkowych ludzi, zainwestować w sprzęt?
Czy Ty, mając możliwość wynegocjowania lepszej płacy, nie zrobiłbyś tego? Nie skorzystałbyś z braku jakiejkolwiek kontroli?
Dodatkowo likwidacja limitów i za kilka lat problem zniknie, bo na rynku będzie tylu łapiduchów że sami będą dopłacać byleby