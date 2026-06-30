Ja się nie dziwię ze za 100k nikt nie chce iść, skoro można zamiast tego lecieć w bambuko 3-4 etaty i robić dyżury widmo za większą kasę ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Zapiąć tachograf, ustalić sztywne stawki i zaraz się jednak znajdą chętni, bo alternatywą będzie bezrobocie i bieda.

Dodatkowo likwidacja limitów i za kilka lat problem zniknie, bo na rynku będzie tylu łapiduchów że sami będą dopłacać byleby Pokaż całość