sąd doszedł do przekonania że w tej konkretnej sytuacji kałfitura był przekonany że jego działanie jest działaniem legalnym"

lmao czyli go uniewinnił bo kałfitura MYŚLAŁ ŻE DZIAŁA LEGALNIE a nie dlatego że to legalnedziwne że sąd nie orzekł po prostu że w takiej sytuacji nie jest łamany art 90 KW, ciekawe czemu, czy już sie domyślasz tumanie?znowu nawet nie przeczytałeś tego co wklejasz