Wyrok: pieszy na chodniku nie utrudnia ruchu samochodów.
Konfitura dowozi wyrok sądu z Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem. Sąd stwierdził, że pieszemu nie można przypisać winy tamowanie czy utrudnianie ruchu auta na chodniku.Tamerlan
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Komentarze (18)
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1. na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania
2. prowadzi do zagrożenia w ruchu
3. może to być: chodzenie po jezdni, dostawa i rozładunek, nieprawidłowe parkowanie, manewrowanie itp. oraz zasłanianie widoczności
Wychodzi na to, że to raczej jeżdżący po chodniku, albo zastawiający Noakowskiego, podchodzą pod te paragrafy ¯\(ツ)/¯
- Ale ty nie masz ani żony ani psa!
- Sprawa trafi do sądu a tam sam wiesz najlepiej że różnie może być.
Natomiast, poczytaj co tam ciekawego jest o samym tamowaniu czy utrudnianiu ruchu z doktryny zacytowane ( ͡º ͜ʖ͡º) Potwierdza się, że z art 90 kw można karać tylko jeśli zachowanie narusza PORD i stwarza zagrożenie.
@Miszczu_wszystkiego: co to za copium nowe? ( ͡º ͜ʖ͡º) przecież to ty pisałeś, że sąd najwyższy już przesądził, że art 90 kw można wlepić każdemu za legalne działanie, a potem się okazało, że jednak tylko w sytuacji, gdy pieszy korzysta z przejścia niezgodnie z PORD ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ
lmao czyli go uniewinnił bo kałfitura MYŚLAŁ ŻE DZIAŁA LEGALNIE a nie dlatego że to legalne
dziwne że sąd nie orzekł po prostu że w takiej sytuacji nie jest łamany art 90 KW, ciekawe czemu, czy już sie domyślasz tumanie?
znowu nawet nie przeczytałeś tego co wklejasz
@Miszczu_wszystkiego: dosłownie w innym komciu zarzucasz nieczytanie tego, co wrzucasz, więc trochę wali od ciebie hipokryzją. Nie uważasz? ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Miszczu_wszystkiego: w sensie: chcesz serio podyskutować o tym czy Sąd Rejonowy rozważał o błedzie co do prawa? Bo jeśli tak, to musielibyśmy uznać, że obwiniony był w uzasadnionym i istotnym błędzie w tej
@Miszczu_wszystkiego: o chłopie, idź tym wszystkim karnistom profesorom, sądom i trybunałom powiedzieć, że te ich dywagacje o znamionach czynów zabronionych, winie, braku winy to o kant d--y są, ty wiesz najlepiej XD
ale spoko, zagrajmy w twoją grę obliczoną na