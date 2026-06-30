Drastyczne zdjęcia zwłok w sieci i zarzuty wobec Szpitala Południowego. Nowe ust
Drastyczne zdjęcia ludzkich zwłok publikowane w mediach społecznościowych, relacje rodzin o promowaniu jednego zakładu pogrzebowego oraz zarzuty dotyczące prowadzenia prywatnej działalności na terenie publicznego prosektorium to nowe wątki dotyczące funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawiecogitos
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Komentarze (14)
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@MichuXXX69: Przecież to tożsame. Zorganizowane? Dokonuje przestępstw? Działa poza prawem? Krzywdzi?
Wszystko się zgadza.
Inni lekarze tego bronią, a żaden tego nie naprawia.
*Wszyscy* lekarze.