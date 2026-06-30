Na stołku dyrektorskim i w radzie nadzorczej politycy Platformy Obywatelskiej, na wszystkim trzyma pieczę Rafałek, co mogło pójść nie tak? A najsmutniejsze jest to, że za kilka miesięcy nikt nie pójdzie do więzienia (oprócz osób które informowały o nieprawidłowościach, na nie na 100% się paragraf znajdzie).