Odmówili pracy przez upał. Pracownicy mdleli, pogotowie wzywano 7 razy
Przez ekstremalny upał pracownicy magazynu niemieckiej firmy Rhenus w Swarzędzu masowo przerywali pracę. Związkowcy alarmują, że mdlejących ludzi zmuszano do nadgodzin, a przełożeni oskarżali ich o symulowanie objawów.Imosew
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Komentarze (68)
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Od paru miesięcy zamiast narzekań na niską wypłatę czy nadmiar obowiązków trafiam na płacze i żale związane z niemożnością znalezienia żadnej pracy nawet w Żabce.
Że środki się kończą, że po 4 miesiącach bez pracy już brakuje na opłaty, że nawet w Żabce nie ma roboty.
W Warszawie może jest, ale kto przeprowadza się do Warszawy do
Polscy kapo, robiący z siebie takich podludzi dla zysku zagranicznego Janusza, to był dla mnie zawsze fenomen i zastanawiałem się, co w głowie takich siedzi. Jeszcze rozumiem, jak sam Janusz pogania, albo przezes. Ale oni nawet nic z tego nie mają xD
Chyba taki syndrom ciecia, dasz takiemu bidokowi "lepsze" stanowisko, nie daj Boże z
Mina pracodawcy kiedy z własnych musi dać te 250 ml kranówy napchane
Przecież to komunizm
Każde takie doniesienie powinno kończyć się natychmiastową kontrolą. Jeśli pojawiają się wątpliwości dotyczące umów czy warunków zatrudnienia, to od wyjaśniania takich spraw jest właśnie PIP. Tymczasem można odnieść wrażenie, że polskie firmy kontroluje się znacznie chętniej niż wielkie zagraniczne korporacje. Gdyby za wszelkie nieprawidłowości groziły naprawdę dotkliwe kary, wielu pracodawców dwa razy zastanowiłoby się, zanim zaczęłoby kombinować.
@Marcepanowy_Detektyw: jak to gdzie? Pewnie przez upaly skonczyli wczesniej prace... ( ͡° ͜ʖ ͡°)