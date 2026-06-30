Związkowcy alarmują o zachowaniu kierownictwa. Gdy pracownicy zgłaszali, że źle się czują, przełożeni mieli im zarzucać symulowanie.

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Polscy kapo, robiący z siebie takich podludzi dla zysku zagranicznego Janusza, to był dla mnie zawsze fenomen i zastanawiałem się, co w głowie takich siedzi. Jeszcze rozumiem, jak sam Janusz pogania, albo przezes. Ale oni nawet nic z tego nie mają xDChyba taki syndrom ciecia, dasz takiemu bidokowi "lepsze" stanowisko, nie daj Boże z