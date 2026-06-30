Miejsce modlitwy muzułmanów na osiedlu Podwawelskim w Krakowie budzi kontrowersj
Wraca sprawa działalności prowadzonej w lokalu Fundacji Al-Fadżr przy ul. Dworskiej na osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Gdzie Straż Pożarna i Policja, kiedy ich potrzebujemy? Sanepid też może skontrolować... I możnaby sprawdzić legalność pobytu... Ew. Pracy...H100
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Komentarze (26)
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@wykopwykopwykop1: @AlexBrown: Ah ten chłopski rozum. Niemożliwe że ludzie wpłacają a jak wpłacają to na pewno kradzione xd
u siebie w kraju ( ͡~ ͜ʖ ͡°)