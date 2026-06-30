Fajerwerki w Krakowie znowu legalne. Sąd unieważnił zakaz.
Mieszkańcy Krakowa mogą legalnie kupować i odpalać fajerwerki.WstretnyOwsik
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Mieszkańcy Krakowa mogą legalnie kupować i odpalać fajerwerki.WstretnyOwsik
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Komentarze (21)
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Dodatkowo w sylwestrową noc możesz w przestrzeni publicznej używać fajerwerków od południ 31 grudnia do południa 1 stycznia.
W Krakowie chodziło o to, ze wydany zakaz sprzeczny jest z przepisami odgórnymi, których nie może
Ciekawe czy na szczeblu lokalnym można znieść obowiązek kaucyjny, czy też inne idiotyzmy wprowadzone na szczeblu państwowym. Czy może lokalnie można wprowadzać tylko zakazy, jak to przykładowo miało miejsce z prohibicją w stolicy.
Najbardziej spsiały kraj w Europie po Rumunii, to i przepisy spod psa. Wrócił okruszek normalności.