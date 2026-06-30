Do Szpitala Bródnowskiego wróciło ok. 80 tys. zł po korekcie faktur Dawida Kacprzyka. Według ustaleń raportu stawka Dawida Kacprzyka wynosiła 350 zł za godzinę, czyli o 50 zł więcej niż u lekarzy na podobnych stanowiskach. Oprócz tego miał otrzymywać ryczałt 25 tys. zł za obowiązki koordynatora.