Skorygował faktury na 80 tys. zł. Kacprzyk zwrócił pieniądze drugiemu szpitalowi
Do Szpitala Bródnowskiego wróciło ok. 80 tys. zł po korekcie faktur Dawida Kacprzyka. Według ustaleń raportu stawka Dawida Kacprzyka wynosiła 350 zł za godzinę, czyli o 50 zł więcej niż u lekarzy na podobnych stanowiskach. Oprócz tego miał otrzymywać ryczałt 25 tys. zł za obowiązki koordynatora.airaG
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Komentarze (34)
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Przecież od tego powinna być specjalna grupa kontrolna i prokuratura. ZUS potrafi robić krzywe akcje że ktoś np. miał zwolnienie lekarskie a był na weselu i oni o tym wiedzą (np. analizując social media). A nie mogą skontrolować lekarzy
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Chłop dostał tyle bo jest członkiem PO i nic więcej.
I wiecie co? G---O MU ZROBIĄ
najpierw skorygował te najgrubsze i odrazu momentalnie oddał dużą kasę z konta OD TAK
a z tym się wklekł
mega pokręcony człowiek, ale co się dziwić skoro to cwaniak roku