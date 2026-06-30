Pracownicy wyszli z magazynu. Upał nie do zniesienia
Koszmarny upał w magazynie niemieckiej firmy Rhenus w Swarzędzu miał skutkować opuszczeniem stanowisk pracy przez zatrudnionych tam pracowników po godzinie lub dwóch od rozpoczęcia popołudniowej zmiany. Spośród tych, którzy zostali, kilkoro miało zemdleć, a pogotowie wzywano co najmniej siedem razy.Tumurochir
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Komentarze (68)
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A znając życie dostali podwyżkę normy, w myśl starej dobrej zasady "skoro durny bolag udowodni że da się zapierydalać w takich warunkach, to znaczy że inni się lenią i trzeba im dokręcić".
W przypadku kołchozników to jest dość częsty powód braku oporu.
Ciekawe ile z tych osób które wyszły dostanie wypowiedzenia?
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
jaki wybuch?
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Wychodzi paru bo jest mega gorąco - reszta dołącza
A nie jak p---y mdleją i pracują dalej
Prole
@zimowyporanek: twoje zdrowie i życie jest twoją największą wartością. Nie ma takiej sytuacji życiowej, która usprawiedliwiłaby ryzykowanie zdrowiem i życiem bo w szpitalu czy na cmentarzu nikomu nie pomożesz, o nikogo nie zadbasz.
Ja na kuchni 10h średnia 55 stopni a przy piecach potrafiło dobić do 65... XD
Amatorzy