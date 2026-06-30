Dobre wiadomości w sprawie zagryzionego przez psy kierowcy ciężarówki
54letni hodowca psów może trafić do więzienia na wiele lat nawet na dożywocie. To jeden z najpoważniejszych przypadków odpowiedzialności właściciela zwierząt za śmiertelny atak w ostatnich latach.mindy-moo
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Komentarze (16)
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proszę youtuberzy, do boju, wykop na pewno będzie chętnie promował walkę z psiarzami
xD
Jednak żyje!
Tytuł godny wypoku. xD
Na psy duże powinny być obowiązkowe kagańce i łańcuchy - wysokie kary za przyłapanie bez tego