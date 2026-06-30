Policja udostępnia wizerunek mężczyzna towarzyszących zaginionej Kasi Lech.
Od 25.06.2026 r. trwają poszukiwania zaginionej w Warszawie 16-letniej Katarzyny Lech. Dziś policja udostępnia wizerunek mężczyzn z którymi nastolatka była widziana po raz ostatni.DetektywTD24
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Komentarze (55)
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@Czesterek: Wyglądała, 5 dni temu.
Brzmi jak pisane przez jakiegoś pseudoredaktorzynę na telefonie - ze słownikiem i autokorektą. Oczywiście na tyle wierząc autokorekcie, że nawet nie sprawdzali, co na co zostało poprawione.
AI nie robi aż tak głupich błędów co niektórzy "dziennikarze" xD
edit. a, dobra, to tytuł wykopaliska... to nadal by się zgadzało, słownik i wywalone, byle dodać
rodzina: no dobra jedno pytanie
wykop: który mial większego bolca tata czy synek?
rodzina: ...