No szybko i zdjęcia dobrej jakości. Typki to po mordach widać, nie najwyższe loty. Ciekawe, czy mają już ich tablicę, w końcu byli na stacji benzynowej. Raczej szybko ich znajdą, albo sami się zgłoszą. A rodzice przy odrobinie szczęścia będą mieć i wnuka i zięcia.