Seattle Pride Parade - Nadzy homoseksualiści paradowali ulicami Seattle. USA
Uczestnicy parady "Seattle Pride" maszerowali nago ulicami miasta na oczach dzieci. Jest video ( ocenzurowane ).ijones
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Uczestnicy parady "Seattle Pride" maszerowali nago ulicami miasta na oczach dzieci. Jest video ( ocenzurowane ).ijones
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Komentarze (42)
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W sumie rozumiem legalizację na tej zasadzie, że facet mąkę to babka też, ale kurde.
Bez stanika to sobie chodzić może co najwyżej babka z małym biustem, a nie taka co jej c-c waży kilogram.
<idzie na zakrystię jeabć ministrantów>