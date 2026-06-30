PiS, PO, Konfederacja czy PSL - w Polsce nigdy nie będzie dobrze bo poziom korupcji w tym kraju jest tak wysoko że tonglowa mała. Śmiejecie się z Ukrainy, że oni są skorumpowani a u nas jest to samo tylkonrobione pod płaszczykiem. Zamiast dawać pieniądze to rozdaje się stanowiska. No ale "to już nie korupcja, na Ukrainie gorzej" xD