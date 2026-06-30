CSK wydało pół miliona na wystawę dla 30 osób dziennie. W tle udawane Biennale
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zapłaciło 120 tys. euro (ponad 500 tys. zł) za wystawę, którą oglądało średnio 30 osób dziennie. Gdańsk za to samo zapłacił tylko 32 tys. zł. Co więcej, CSK chwaliło się sukcesem na Biennale w Wenecji,ale weneccy organizatorzy oficjalnie odcinają się od projektujawnylublin
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Komentarze (14)
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Tu nie wolno z psami - mówi ochroniarz.
To nie jest pies - odpowiadam. - To jest performance.
A,
Na Ukrainie jest korupcja, u nas lobbing . Bardziej europejsko ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A tak serio to różnica jest diametralna. Kiedy ostatnio płaciłeś urzędnikowi pod stołem za załatwienie sprawy? Czy policjantowi jak cię w kontroli zatrzymał? Chciałem wspomnieć też o lekarzach, ale klimat kiepski, no i kiedyś za flaszkę dostawało sie więcej niż obecnie na prywatnej wizycie ( ͡° ͜ʖ ͡°
- zarobił ten kto miał zarobić
- zapłacił podatnik czyli nikt
dla nich to układ win-win.
Brzmi jak kupno NFT, kupili sobie wizję obrazu xD