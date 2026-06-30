Zmowa cenowa pamięci RAM? Samsung, Micron i SK Hynix pozwani o kartel
Trzech gigantów, jeden rynek i miliardy w grze. Gdy gracze, producenci sprzętu i mniejsze firmy zobaczyli rachunki za pamięci DRAM, w branży zawrzało. Efekt? Samsung, SK Hynix i Micron lądują na ławie oskarżonych w Kalifornii. Czy giganci technologiczni bezczelnie wykorzystali szał na AI, aby wydrenFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 4
- Odpowiedz
Komentarze (4)
najlepsze
https://wykop.pl/link/7969835/samsung-sk-hynix-i-micron-pozwane-za-kartel-pamiec-ram-podwyzszajacy-ceny
Samsung, SK Hynix i Micron pozwane za Kartel pamięc ram podwyższający ceny
Komentarz usunięty przez autora