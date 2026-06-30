Trzech gigantów, jeden rynek i miliardy w grze. Gdy gracze, producenci sprzętu i mniejsze firmy zobaczyli rachunki za pamięci DRAM, w branży zawrzało. Efekt? Samsung, SK Hynix i Micron lądują na ławie oskarżonych w Kalifornii. Czy giganci technologiczni bezczelnie wykorzystali szał na AI, aby wydren