Właściciel psów stanie przed sądem. 46-latek zginął podczas grzybobrania.
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko właścicielowi psów, które śmiertelnie pogryzły 46-letniego mężczyznę podczas grzybobrania w okolicach Zielonej Góry. Śledczy wskazują, że oskarżony wiedział o agresywnym zachowaniu swoich zwierząt i nie zapewnił odpowiednich zabezpieczeń.kolicuch
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
@NocnyAtakPterodaktyla: streszczę to nieco: teraz będzie proces, kilka sprzecznych opinii, oskarżony były policjant, wjadą układziki i patologicznie pojmowane "braterstwo" i "jeden
@lukash_jb: brak dowodów że psy gryzły, może tylko żuły, lub lizały rany ofiary niosąc mu pomoc... widzę potencjał do uwalenia procesu...
w tym kraju można względnie bezkarnie zabić człowieka pod groźbą śmiesznej kary, pod warunkiem że zrobisz to psem lub samochodem...
#wolnesady