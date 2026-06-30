Powinien być sądzony za morderstwo z użyciem broni jaką były jego psy. Bo w praktyce czym taki agresywny owczarek puszczony luzem różni się od np. strzelania na oślep z karabinu? Zagrożenie zdrowia i życia dla każdej osoby postronnej w pobliżu jest takie samo, a właściciel był tego całkowicie świadomy.