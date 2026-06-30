Obrońca Kacprzyka: model pracy 11 godzin dziennie przez 365 dni jest możliwy
(...) z czysto fizycznego punktu widzenia model pracy 11 godzin dziennie przez 365 dni jest możliwy. (...) Proszę zobaczyć każdy serial telewizyjny o chirurgu na dyżurze. Śpi, przywożą kogoś, budzi go pielęgniarka i wykonuje zabieg. Jeżeli lekarz nie wykonuje jakiejś czynności, odpoczywacepheus
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Komentarze (37)
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Jeżeli tak na to patrzeć to wszystko jest możliwe.
Problem w tym, że Twój głupi klient sam się przyznał do oszustwa zlecając przelew zwrotny do szpitala w wysokości 500 tys pln... ¯\(ツ)/¯
@konkarne: mozliwy bo nikt nie przyjeżdza a on cały czas śpi ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Niesamowite że w wyciągają argument typu pan lekarz śpi i mu płacą. To chyba jedyny zawód z czymś takim xD
@Mariaci: Okazało się, że pociotki mają kompetencję. To musi być przypadek (ewentualnie tysiące przypadków), Donald Tusk by przecież nie skłamał.
Łowcy skór minimum 1200 zamordowanych, a ukarano tylko 4 osoby.