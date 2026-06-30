Oczywiście, że jest możliwy... Jest nawet możliwy 23 godzinny model pracy na dobę... Ba... możliwe też że kiedyś polecę na Marsa..



Jeżeli tak na to patrzeć to wszystko jest możliwe.

Problem w tym, że Twój głupi klient sam się przyznał do oszustwa zlecając przelew zwrotny do szpitala w wysokości 500 tys pln... ¯\(ツ)/¯