Zarzuty dla naturopaty z Bielska, leczył raka tamponami z ziół
Pacjentka przed śmiercią ze szczegółami opowiedziała dziennikarzowi o działaniu naturopaty, który pod szyldem gabinetów odnowy zdrowia w Kozach oraz Bielsku-Białej przyjmował pacjentów, oferując im diagnostykę biorezonansem oraz zalecał stosowanie produktów takich jak ziołowe tampony.KrolWlosowzNosa
- #
- #
- #
- 26
- Odpowiedz
Komentarze (26)
najlepsze
Serio, doprawdy fascynująca technika leczenia że szczepionek! Że taki Noblem jeszcze nie dostał...
K---a mać, witamina c jest kwaśna i reaktywna...
A tam instruktarz gdzie sobie podać.
Komentarz usunięty przez moderatora