Paradoks polskiego OZE: Im większy upał, tym mniej prądu z fotowoltaiki
Jesteśmy na 5. miejscu w UE pod względem wrażliwości na wysokie temperatury. Awarie sieci, stanęły tramwaje, PKP odwołuje pociągi i puszcza autobusy zastępcze. Infrastruktura energetyczna w Polsce nie wytrzymuje letnich rekordów ciepła. Rekordowe upały, z którymi w Polsce mieliśmy do czynienia w ostFXMAG
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Komentarze (27)
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dodatkowo rośnie autokonsumpcja w domowych instalacjach bo klimatyzacja działa na wyższych obrotach
@megawatt: Ilości energii pobrane przez klimatyzację w czasie tych upałów są śmieszne w porównaniu do ilości energii potrzebnej do ogrzania domu zimą.
ZAKOP!
Takie to gadanie o niczym lub o tym o czym wszyscy wiedzą.
Gdyby @FXMAG tego nie wrzucał na wykop to nikt by tego nawet nie czytał. Brakuje mi tu jeszcze wniosków, jakiegoś podsumowania co trzeba poprawić, jak naprawić sytuację.
A wydaje mi się że fxmag próbuje budować sobie renomę portalu eksperckiego.
W polskim internecie za dużo pojawiło się komentatorów, piszą o wszystkim i
niby jak? xd
włączają ludzie klimatyzatory, wentylatory, w chlodniach jest wiekszy pobor, w sklepach
Prosto, jak dla dziecka - im urządzenie bardziej się nagrzewa, tym gorzej działa. Dlatego komputery mają chłodzenia na procesorze, karcie graficznej,c zasem nawet na RAMie i dyskach. Dlatego jak telefon się grzeje to zwalnia. Rozumiesz już?
Zakop
@FXMAG odkrywa fizykę na poziomie liceum