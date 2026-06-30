Jak od dekad nie robiono nic, aby modernizować sieci przesyłowe to czego się spodziewaliście xD najpierw buduje się sieci przesyłowe a później generuje energię. Nie odwrotnie bo właśnie dlatego wprowadzane są ograniczenia bo sieć nie jak przyjąć tego prądu. Magazyny energii mogą trochę zmienić sytuację ale póki co to nowość u nas w kraju