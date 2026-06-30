Bliscy zmarłych opisują traumę w prosektorium w Szpitalu Południowym
Zgodnie ze śledztwem Zero.pl w Warszawskim Szpitalu Południowym miało dochodzić do praktyk, które budzą poważne wątpliwości prawne i etyczne. Według relacji rodzin i pracowników chodzi m.in. o polecanie konkretnego zakładu pogrzebowego, utrudnianie odbioru ciał i prywatną działalność prowadzoną...ken-wawa
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Komentarze (18)
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Oni po prostu warczą jak dzikie psy, i jakby leciała im piana z pysków, bo putin nie może nami zawładnąć xDDDD Chorzy ludzie.
Zachowują się jak najwścieklejszy rodzaj człowieka, są w stanie rzucić fake newsem na UE, bo "ZŁOOO UNIA", oni chcą "RASSSSIIIIJE".
k0nfiarstwu marzy się Białoruś.