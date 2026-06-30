Hity

tygodnia

Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
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Poszukiwany ten pojazd. Za wskazanie właściciela przewidziana nagroda
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Hotel Gołębiewski za kwotę 5000 zł za noc bez klimatyzacji!
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Lekarz przeciwny zwiększeniu liczby lekarzy: "To zalewanie pożaru benzyną"
Lekarz przeciwny zwiększeniu liczby lekarzy: "To zalewanie pożaru benzyną"
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Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
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