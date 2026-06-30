Tymczasem k0nfiarze dostają skurczu dupska, bo Polska dalej nie jest w szponach matuszki raSSiji xDDD

Oni po prostu warczą jak dzikie psy, i jakby leciała im piana z pysków, bo putin nie może nami zawładnąć xDDDD Chorzy ludzie.

Zachowują się jak najwścieklejszy rodzaj człowieka, są w stanie rzucić fake newsem na UE, bo "ZŁOOO UNIA", oni chcą "RASSSSIIIIJE".

k0nfiarstwu marzy się Białoruś.