Koniec z udawaniem, że lek jest polski. Ministerstwo sprawdzi producentów
Nowelizacja ustawy refundacyjnej ma premiować tych producentów leków, którzy zdecydują się na pełny transfer technologii do Polski. Resort zdrowia proponuje wyższe dopłaty, pierwszeństwo procedowania i dodatkowe preferencje dla produktów wytwarzanych w kraju z polskiej substancji czynnejfreedomseeker
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Komentarze (11)
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A resztę chorób leczyliby cynamonem i gałką muszkatołową u wiejskiej baby.