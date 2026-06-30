NIL rzucił rękawice rządowi.. szkoda, że nic z tego nie wyniknie. Oni jadą na tym samym wózku i razem defraudują budżet NFZ. Lekarze mają niekontrolowane zarobki, a politycy stołki w szpitalach.. jedni i drudzy dostają przeszacowane wynagrodzenia. Cała afera jest tylko dlatego, że lekarz dał się złapać.. taka to elita.. że niby europejskie standardy, a wychodzi na to, że standardy i postawy lekarzy, to są rodem z głębokiej kacapii.. smutne to w Pokaż całość