Jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami? Szef NIL się tłumaczy
Szef Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski w rozmowie z WP przestrzega rząd przed pójściem na zwarcie ze środowiskiem lekarskim. Jednocześnie przyznaje, że głęboka reforma jest potrzebna. - Niestety dziś polski system ochrony zdrowia nie gwarantuje pacjentowi bezpieczeństwa zdrowotnego.WirtualnaPolska
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Komentarze (36)
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Audyt NIL i izb okręgowych: finanse, umowy, wydatki na PR, obsługę prawną, lobbing, delegacje, ekspertyzy.
Publiczny rejestr interesów władz NIL: kontrakty z NFZ, funkcje w szpitalach, spółkach, uczelniach, fundacjach, kancelariach, relacje z politykami.
Rozdzielenie
@vojtas123: to akurat wszystko legalne rzeczy niestety. Nie jest to też niestety przedsiębiorstwo żeby ich dojechać za niegospodarność:(
@Pawel993: No tak bo jak zaczną być lepiej wyceniane to lekarze będą chcieli od powiatowego 800 zł za godzinę pracy/