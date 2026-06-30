Zdrowie tylko dla bogatych. 200-350 zł za wizytę to już standard. Ceny odjechały
15, 7, a nawet 4 minuty trwają prywatne wizyty u lekarzy. Ich ceny bywają kosmiczne, a zależą głównie od specjalizacji. W Warszawie wizyta u psychiatry dziecięcego może kosztować nawet 800 zł. Górnej granicy finansowej nie ma, jest za to dolna i ta dotyczy zadowolenia pacjentów. "Niektórzy lekarzeairaG
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Komentarze (179)
najlepsze
Te wizyty to jakaś komedia, mam 15 minutowe okienko (w praktyce 10 minutowe). Przez co kończy się tak, że ja sam muszę poświęcić kilka godzin na sprawdzenie co mi dolega i potem w tych 10 minutach muszę gościowi wytłumaczyć co ma dla mnie zrobić, bo zaraz po zakończeniu czasu o mnie zapomni xd
I teraz najlepsze, nikt tego do tej pory nie kwestionuje, leczę
500zl dla lekarza za wizyte (nie pamietam juz specki), przypisal jakies leki (za 170zl) i powiedzial ze bedzie git i samo zejdzie.
kilka dni pozniej ropniak byl juz wielkosci cytryny, trzeba sie bylo klasc na stol w szpitalu.
mityczna odpowiedzialnosc lekarzy w praktyce ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie ma możliwości odzyskiwania kasy po słabej diagnozie na ten moment.
@AndrzejBinarny: Jakby każdy człowiek był identycznym klonem wszystkich to można powiedzieć, że jakaś gwarancja by była możliwa bazując na leczeniu poprzednich przypadków. Ale takiej powtarzalności nie ma. Człowiek to nie jest prosta konstrukcja. Nikt nie da gwarancji na leczenie skoro ludzkość nie wie nawet do końca jak działa człowiek ¯\(ツ)/¯
Różnorakie usługi kupowałem na "wolnym rynku" i nawet weterynarz czasem nie brał kasy za wizytę jak niewiele albo nic nie zrobił, bo miał
Wyobraźcie sobie, wzywacie elektryka, hydraulika, mechanika bóg wie kogo tylko nie lekarza który chwile popatrzy, postuka, zerknie po czym w twarz Wam powie: "Nie umiem Panu pomóc, 300 zł"
xD
@armiakrolewska wyobraziłem sobie przystawkę USB do samodzielnego badania prostaty z pomocą AI