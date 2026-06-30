Dlatego gardzę konowałami już od paru ładnych lat. To jest jedyna grupa zawodowa która po 3 min wizyty mówi okrąglejszymi słowami "nie wiem co Panu jest i szczerze mam to w dupie, bo nie chce mi się zastanawiać, 300 zł", wszystko z kamienną mordą i bez cienia najmniejszej żenady.



Różnorakie usługi kupowałem na "wolnym rynku" i nawet weterynarz czasem nie brał kasy za wizytę jak niewiele albo nic nie zrobił, bo miał Pokaż całość