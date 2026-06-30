Hity

tygodnia

Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
Będziemy zdy--ać w kolejkach? Rząd tnie kierunki lekarskie!
3733
Poszukiwany ten pojazd. Za wskazanie właściciela przewidziana nagroda
3555
Hotel Gołębiewski za kwotę 5000 zł za noc bez klimatyzacji!
2959
Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
Zgłaszają się lekarze ze szpitala południowego, chcą zeznawać.
2738
Cisowianka pozywa Skarb Państwa. Woda: 23% VAT, a COLA: 5%
Cisowianka pozywa Skarb Państwa. Woda: 23% VAT, a COLA: 5%
2681

Powiązane tagi