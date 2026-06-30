Nie wiem po co używać smart tv wbudowane w telewizor. Z tym co miałem w dwóch telewizorach to od początku były problemy. Teraz używam Apple TV i naprawdę jakbym miał wymienić telewizor to bym szukał takiego bez usług smart, który nie będzie mulił przy najprostszych czynnościach ( a jednocześnie by jego matryca była przyzwoitej jakości, a to nie będą łatwe poszukiwania). Apple TV w przeciwieństwie do tych wszystkich smartów nie śledzi tego Pokaż całość