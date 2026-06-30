Twój telewizor scrapuje internet i trenuje AI. Zgoda jest w regulaminie
SDK firmy Bright Data ukryte w darmowych apkach na Smart TV zamienia urządzenia Samsunga i LG w węzły proxy sieci 400 mln adresów IP. W Polsce zaangażowanych jest 485 tys. urządzeń. Zużycie sięga 200 GB miesięcznie, ruch omija VPN. Google i Amazon zablokowały SDK, Samsung i LG nadal współpracują.real_scoria
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Komentarze (25)
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@jednorazowy: dobre, hahaha, na W11 ktory szpieguje 3 razy bardziej niz LG i trenuje 5 razy tyle AI co LG ...
( ͡~ ͜ʖ ͡°)