SCT w Polsce to efekt umowy premiera Morawieckiego z Komisją Europejską na przełomie maja i czerwca 2022. Był to jeden z tzw. kamieni milowych w ramach KPO. Pakiet ten dotyczy Polski i KE, znajduje się tam to, co wypracował Morawiecki, nie obowiązuje on Austrii ani innych krajów. Dlatego bardzo możliwe, że SCT w innych krajach wyglądają zupełnie inaczej. My musimy robić to, co Morawiecki zaproponował, co KE zaakceptowała i co wspólnie podpisali.