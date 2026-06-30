Katowice wprowadziły Strefę Czystego Transportu. A cała Austria... nie bardzo
Mało znanym faktem jest, że w UE wcale nie trzeba wprowadzać SCT dla mieszkańców. Na zachodzie jest całe państwo, gdzie z SCT są wyłączone wszystkie osobówki. Otóż w Austrii SCT dotyczy tylko ciężarówek i dostawczaków (czyli też osobówek "z kratką"). Zwykli mieszkańcy mogą jeździć wszędzie gruzami.Szoszonszyl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Tak więc morawiecki podpisał bo kasa, Niemcom to na rękę bo to komunistyczni zamordysci, Żydoamerykanom nic nie wadzi,bo ich to nie dotyka.
A przecież w tej kategorii pojazdów najłatwiej wprowadzić elektryki: samochód stoi w nocy na bazie i się ładuje, jeździ "dookoła komina" i wieczorem trafia na bazę. Rozwiązując tym samym oba problemy - nie parkują busów po osiedlach i jeszcze poprawiają jakość powietrza.
@Iudex: jeszcze zostały do rozwiązania problemy takie jak pojemność baterii vs waga i cena baterii vs ładowność
W PL dostanie pieczątkę bo jak to tak, pan Henio podbije za flaszkę wszystko nawet bez oglądania samochodu.
wlasnie z badaniami jest u nas problem. u niemca auto ktore nie jest w stanie przejsc przegladu laduje na placu u turka a potem cyk do Polski. ponad 16 lat za kolkiem i nikt nigdy nie badal mi spalin na przegladzie. nie mieszkam na wsi ze przeglady u jakiegos henia, tylko w wojewodzkim w tzw polsce a.
nierzadko widze samochody ktore na pierwszy rzut oka nie powinny przechodzic przegladow
"Kierowcy spoza Katowic i GZM nie mogą wjechać do SCT samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami Diesla starszymi niż 18 lat. Samochody z silnikami benzynowymi muszą spełniać normę EURO 3 lub być wyprodukowane co najmniej w 2000
To spójrzmy na fakty.
Austria: Średni wiek samochodu osobowego wynosi zaledwie około 8,5 – 8,9 roku. Oznacza to, że statystyczny Austriak porusza się autem wyprodukowanym w okolicach 2017–2018 roku, co automatycznie wrzuca większość tamtejszego parku w restrykcyjne normy Euro 6. Stare, dymiące pojazdy z normami Euro 3 czy Euro 4 stanowią margines rynku.
Co istotne, dwudziestoletnie auta benzynowe, a nawet i starsze spokojnie by przechodziły normy Euro 7 dla diesli. Emisja NOx w autach z roku 2000 wynosi około 0.030 g/km, kiedy nowa, jeszcze nie wdrożona norma diesli dopuszcza dwukrotnie więcej, 0.060g/km,
Co więcej, sporo aut benzynowych ma taką emisję, że i by przeszło dzisiejsze normy dla benzyn. Często wymienianie