To trochę tak, jakby próbować nabrać wody do durszlaka, podstawić go pod kran, odkręcać coraz mocniej wodę i narzekać, że im więcej wody, tym szybciej durszlak przecieka. Tu trzeba wymienić idiotę, który próbuje napełnić durszlak wodą, ale do tego trzeba zmiany mindsetu ludzi, którzy go do tej roboty postawili i się upierają, że może i idiota poniżej średniej krajowej, ale "nie ma kogo wybrać".