Nakłady na służbę zdrowia wzrosły trzykrotnie! Kolejki do lekarzy wydłużyły się!
W ciągu ostatniej dekady wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie. Efekt? Kolejki do lekarzy wydłużyły się, a dostęp do nowoczesnych terapii mamy katastrofalnie gorszy niż w innych krajach rozwiniętych.cepheus
- #
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Komentarze (68)
najlepsze
@Mazzieh47: tak bedzie jeśli jedynym zajęcie lekarzy będzie podpisywanie nowych kontraktów.
Podpisany kontrakt trzeba tez egzekwować i to należy do szpitala
PS zamiast służby zdrowia można wrzucić dowolną rzecz - edukacja, jedzenie, obronność itd.
W dupach się im poprzewracało. Rozbić tę patologię jak najszybciej...