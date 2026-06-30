To nie jest by NIe uciekli z NFZ. Podwyzki wynikaja z tego ze pis chciał pozbyc sie stałych protestów w słóżbie zdrowia, To bylo przyjete przez kazdego jako racjonalna prozycja. Problem jest taki ze podwyzszki nie odnosza sie do wzrotu PKB czy inflacji, a wydajnosci duzych przedsiebiorstw które są bardziej wydajne niz całosc gospodarki, i rosna 8-9% rocznie a nie 3-4% i ta jedna decyzja odpowida za katestrofe w sluzbie zdrowia, gdzie Pokaż całość