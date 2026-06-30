Nawet 12 tys. zł dla młodego lekarza. Byle nie uciekli z NFZ - od 1 lipca
Od 1 lipca polska ochrona zdrowia przejdzie finansowy reset. Ministerstwo Zdrowia opublikowało stawki, które mają aOd 1 lipca polska ochrona zdrowia przejdzie finansowy reset. Ministerstwo Zdrowia opublikowało stawki, które mają zatrzymać odpływ mózgów i pokazać, że rynkowa wartość medyków rośnie szFXMAG
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Komentarze (72)
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10,6 tys. zł, to dlaczego Dawidek bez specjalizacji inkasował 1 600 tys. zł?
peło i tak bedzie mialo z 20-30% poparcia
@czorny_m: Tak tak i jeszcze prywatną praktykę do tego. Nie dość że studia darmowe to jeszcze minimalna wywalona w kosmos.
@czorny_m:
tak, bo oni sa wazniejsji od kierowcow wożących ludzi do pracy, od pielegniarek, które wykonuja prace fizyczna, od kasjerek, piekarza, brukarza, mechanika
@Zle_Japko: Poniosło cię mordo ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)