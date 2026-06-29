Paragwajczycy spakowali Niemców do domu.
Auf Wiedersehen! Niemcy przegrali dzisiejszy mecz z Paragwajem w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w rzutach karnych. Nasz somsiad wraca do domu.MaxiuBaxiu
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Auf Wiedersehen! Niemcy przegrali dzisiejszy mecz z Paragwajem w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w rzutach karnych. Nasz somsiad wraca do domu.MaxiuBaxiu
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Komentarze (44)
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Byłby to piękny mundial.
@mieszkamwkartonie: to takie typowo p0lskie postsowieckie myslenie ¯\(ツ)/¯
mozecie mnie minusować ale nawet takie heheszki pokazuja jaki p0lacy mają mental.
@Notes: no bo w innych krajach tego nie ma co nie? naiwniaku xD
przed chwilą maroko pożegnało holandię po karnych, więc jest coraz weselej
Ktoś tu nie ma poczucia humoru