pięknie, ale największymi wygranymi na mundialu są bukmacherzy. absolutnie nikt nie obstawiałby takich wyników w tym i wielu poprzednich meczach. wybrzerze kości słoniowej awansowało do fazy pucharowej a jakiś tam paragwaj pomachał niemcom na auf wiedersehen.

przed chwilą maroko pożegnało holandię po karnych, więc jest coraz weselej