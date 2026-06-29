W Auchan Polska pracuje 15630 ludzi. Impreza w EL za 4.3 mln to koszt 11.46 PLN per pracownik miesięcznie, czyli gdyby nie jechać to można byłoby podwyższyć pensję każdemu o jakieś 7 PLN netto :D



Związkowcy to zawsze banda debili, ale to ZAWSZE. Ja wiem jak to działa. Pewnie jakiemuś związkowcowi wydaje tam się, że gdyby firma nie pojechała to on nie dostałby tych 7 PLN, tylko mógłby sobie ukraść ponad 4 Pokaż całość