Od 1 lipca startuje centralna e-rejestracja kolejki do lekarza
Od 01.01.2026 r. system obejmuje zapisy do poradni kardiologicznej oraz badania profilaktyczne wykrywające raka p----i i raka szyjki macicy.tomasztomasz1234
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Od 01.01.2026 r. system obejmuje zapisy do poradni kardiologicznej oraz badania profilaktyczne wykrywające raka p----i i raka szyjki macicy.tomasztomasz1234
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Komentarze (38)
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/s
Raka kooorwa czego? Piczki? Pindolki? P-----i? Chore pooooooojeby z ceeenzoorą!
Nie pytam, czy jesteście normalni, bo podczas prawie 10 lat konta tutaj już niejednokrotnie pokazaliście, że ni C---a.
Ale poziom waszego w-------a jajec nie przestaje mnie zaskakiwać.