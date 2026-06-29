Dron turboodrzutowy z PL o zasięgu 1000 km, Patryk Kopacki, CEO TK
MTJD-15 (Modular Turbo Jet Drone) to zaawansowany polski bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez TKH i firmę TOP GUN. Jest to dron o napędzie turboodrzutowym, pełniący funkcję platformy dual-use (do zastosowań cywilnych i wojskowych).Yakotak
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Komentarze (19)
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Z perspektywy niezależności naszego kraju, który wydaje "pierdyliony" na najnowocześniejsze samoloty dla samego prestiżu, jest to "bezcenne".
Posiadanie własnej nawet małoseryjnej produkcji, daje niezależność w podejmowaniu decyzji i co i kto nam zagraża, a także jest bazą do dalszych modyfikacji specjalnie pod nasze konkretne cele.
No ale stary kapitał nie mógłby nas drenować więc to nie przejdzie.
Nie tylko. Powinniśmy mieć drony każdego rodzaju.
Czyli zarówno takie jak piszesz - małe, tanie, masowo produkowane do użycia w terenie przyfrontowym. Oraz większe o dużym zasięgu, zdolne do przenikania na terytorium wroga i rażenia jego kluczowej infrastruktury. Przydadzą się też takie z napędem odrzutowym i udźwigiem powyżej pół tony do niszczenia dużych zakładów i ważnych celów. W sumie to już byłyby raczej "pociski manewrujące" - ale mniejsza o
Przypominam że nfz leży i kwiczy.
Zadłużenie w kosmos.
Na c--j wam te drony jak i tak nikt bie bedzie walczył za ten karton gunwem obesrany?
Już kiedyś o nim pisałem.
Zasięg 1000 km to za mało, bo trzeba by te drony wypuszczać z niewielkiego skrawka naszej granicy, aby sięgnęły Moskwy, a akurat ten skrawek granicy może być już pod kontrolą wroga w razie inwazji Rosji na Polskę.
Dron powinien mieć zasięg pozwalający co najmniej z połowy kraju go wypuszczać, czyli minimum 1200 km.
Podsumowując: ktoś nie pomyślał, o realnym zastosowaniu tego drona, czyli o wojnie z
@Arkass: 1000 km to publiczna informacja, ile jest naprawde to wiedzą zainteresowane osoby :*
@Arkass: lmao