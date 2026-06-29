IMO:

Już kiedyś o nim pisałem.

Zasięg 1000 km to za mało, bo trzeba by te drony wypuszczać z niewielkiego skrawka naszej granicy, aby sięgnęły Moskwy, a akurat ten skrawek granicy może być już pod kontrolą wroga w razie inwazji Rosji na Polskę.

Dron powinien mieć zasięg pozwalający co najmniej z połowy kraju go wypuszczać, czyli minimum 1200 km.

Podsumowując: ktoś nie pomyślał, o realnym zastosowaniu tego drona, czyli o wojnie z Pokaż całość