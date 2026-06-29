Na dobrą sprawę jak tamta z pisu darła mordę „niech jadą” to pewnie wiedziała, że tylko tak można rozwalić ten system i z braku lekarzy będzie trzeba zwiększyć kształcenie, na przekór zmowie pseudolekarskiej. Szachy 8 d na x lat do przodu, dobra jest. Nowy Aleksander Macedoński i Napoleon w jednym, wybitna taktyka proszę Pani.