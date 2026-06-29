Czy Polska staje się rajem dla lekarzy? Wydatki rosną najszybciej w UE
Od 2019 do 2024 roku wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły o 98,7 proc., osiągając poziom blisko 294 mld zł. Obejmują one zarówno środki publiczne, jak i prywatne wydatki pacjentów oraz abonamenty medyczne. Wśród państw Unii Europejskiej żaden kraj nie odnotował porównywalnego tempa wzrostu.tomasztomasz1234
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Komentarze (7)
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Pokażcie jakikolwiek inny cywilizowany kraj, w którym lekarz w publicznej służbie zdrowia może zarobić 40 średnich krajowych na miesiąc jak pewien ortopeda z Grójca.