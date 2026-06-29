Zarobki lekarzy z NFZ. Państwo woli nie widzieć, a powinno
Milion złotych rocznie z publicznego szpitala nie jest prywatną sprawą lekarza. To jest sprawa państwa, NFZ i każdego, kto płaci składkę zdrowotną.tomasztomasz1234
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Milion złotych rocznie z publicznego szpitala nie jest prywatną sprawą lekarza. To jest sprawa państwa, NFZ i każdego, kto płaci składkę zdrowotną.tomasztomasz1234
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