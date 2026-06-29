Rekordzista z mazowieckiego podobno zarobił 3 900 000 zł więc chyba powinno być blisko milion dolarów, a nie złotych. Rano wstawał i był wyjątkowo pracowity. Nawet brdziej niż dyrektorka szpitala która pracowała po 22 i pół godziny dziennie przez 365 dni w roku. Wy tylko byście narzekali zamiast przykład brać.