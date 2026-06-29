Nove Mesto nad Metuji (Republika Czeska) - projekt "Miasta stojące murem"
Nove Mesto nad Metuji to niewielkie miasteczko w Republice Czeskiej, które znajduje się blisko polskiej granicy. Zachował się tam niemal cały obwód średniowiecznych murów obronnych, a także ciekawy zamek i ładny rynek.antekwpodrozy
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Komentarze (19)
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Przy okazji, to się zalogowałam na Nocowanie.pl. Na razie, to w stronę Czech się nie wybieram, ale informacje o noclegach bardzo sie przydadzą.
@Cheesburgerowylatinolover: trochę pół na pół, jak Niemcy uciekali z Malborka, a Rosjanie byli jeszcze kilka kilometrów dalej, to pierwszymi na zamku byli sami mieszkańcy, którzy rzucili się jak szczerbaty na ser i wynosili co się dało. Ktoś pomyśli "chcieli ochronić dobytek przed Rosjanami!". No tak nie do końca.. xD
https://youtu.be/WMtkqtF2_Dw?si=JrwwJmYRvPBrIXFi