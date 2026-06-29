No jak mnie rozsierdzają takie poradniki DIY w stylu 5 sposobów na. HURR DZISIAJ POKAŻEMY JAK SAMODZIELNIE W KILKA CHWIL I W DOMOWYM ZACISZU ZROBIĆ TAKĄ SUPERANCKĄ DONICZKE. Myślę sobie cholera ale zajebiście właśnie takiej potrzebowałem, zaraz se zrobie taką i wsadze paprotke. POTRZEBNE BĘDĄ STARA BUTELKA, TOKARKA, TENSOMETR, OSCYLOSKOP I K###A WZBOGACONY URAN KTÓRY ZNALEŹĆ MOŻECIE W DOWOLNYM SKLEPIE CHEMICZNYM. No to pędzę do rossmana a tam k###a zonk bo uranu Pokaż całość