klamiatyzator DIY z kompresora od lodówki
za wyjątkiem sprężarki to wygląda na prawdziwe DIY. Nawet lutownica to jakiś inny DIY projekt. Samo wykonanie mogło być bardziej estetyczne. Wrzucam bo osobiście doceniam zapał, a sam kiedyś byłem takim "ekperymentatorem" .Tym bardziej doceniam.borewicz_zero_7
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Komentarze (45)
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Btw., gotowy taki moduł do spożywki, tylko jakoś 10x wydajniejszy kosztuje 1000zł za nowy.
Czego tu nie widzę na liście potrzebnych rzeczy:
-Lutownica do lutowania twardego ~2800zł
-Zestaw do klimatyzacji z eżektorem ~250zł (choć polecam z pompą próżniową za ~350zł)
Z
DIY w minutę.
Przecież, kiedy ktoś kiedyś szukał czegoś o klimatyzatorach, to w życiu tego znaleziska nie znajdzie. Czemu tak nie dbasz o język ojczysty?.
Pomysł z .... , bez zmian w smarowaniu tego ustrojstwa długo nie podziała.
... o mocy chłodniczej należy wręcz przemilczeć ;)
do chłodzenia pokoju ~20m2 potrzebny jest klimatyzator o mocy ~2,5kW (mówimy o mocy chłodniczej)
a taki agregat od lodówki miał moc ~200-300W ;) trochę jakby brakuje