Rynek pracy słabnie. Najgorsze dane od początku pomiarów
Średni czas szukania nowej pracy w Polsce wzrósł do 4,5 miesiąca. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r., gdy wskaźnik wynosił 3,3 miesiąca, czas szukania zatrudnienia wydłużył się o ponad miesiąc. To najgorszy wynik w historii badania Monitor Rynku Pracy.zwyklychlopakszary
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Komentarze (55)
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Odchodzi jakiekolwiek planowanie pracy na czas nieobecności, powinniśmy dać obciążenie 10% w dodatku za każdego z kartą Polaka jeśli chcesz zatrudnić takiego.
W ten sposób będziemy ściągać tylko specjalistów.
Ale mi to raka daje zawsze xD skad w ogóle można popełnić tego typu błąd będąc Polakiem, tylko na wykopie to widzę.
Dostajesz niniejszym reprymendę
Ja to widzę nie tylko na wykopie. To jest przydatne bo po tym poznajemy ludzi którzy nie przeczytali w życiu ani jednej książki i którzy prawdopodobnie nie nadążali z edukacją już od pierwszych klas podstawówki. Czyli najwięksi imbecyle i ich zdanie na jakikolwiek temat ch*j znaczy.