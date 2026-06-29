Bo firmą bardziej opłaca się wziąć firmę pośrednictwa pracy która mu ściągnie pracowników i nie muszą się wtedy martwić o urlopy, bo jak ktoś walnie urlop to po prostu wybiorą sobie innego pracownika z puli pracowników.

Odchodzi jakiekolwiek planowanie pracy na czas nieobecności, powinniśmy dać obciążenie 10% w dodatku za każdego z kartą Polaka jeśli chcesz zatrudnić takiego.

W ten sposób będziemy ściągać tylko specjalistów.