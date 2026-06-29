Polska to raj dla lekarzy? Jeszcze nie, ale kierunek jest wyraźny
Niemal żaden inny kraj UE nie zwiększył w ostatnich latach wydatków na ochronę zdrowia tak mocno jak Polska. Ten dodatkostarnak
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Niemal żaden inny kraj UE nie zwiększył w ostatnich latach wydatków na ochronę zdrowia tak mocno jak Polska. Ten dodatkostarnak
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Komentarze (28)
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W Korei masz 60 000 za etat czyli 600/h. W Polsce 300/h dla specjalistów na JDG czyli 50% mniej. Problem to nie stawka a ryczałt PIT 14%
Komentarz usunięty przez autora
Gorzej, że moje dzieciaki też się nie nadają :(
No ale też nie ma co się oszukiwać - byle debil na medycynę nie pójdzie, więc to jednak jest praca elitarna :)