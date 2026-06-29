Łączna waga: 100 kg. Szacowana wartość: ponad pół miliona złotych.

na lotnisku w Europie towar przejmuje człowiek z siatki i sprzedaje go na czarnym rynku - w Niemczech kilogram khatu schodzi nawet po 250 euro.

Coś tu się liczby nie zgadzają w tym artykule:Jak kilogram schodzi o 250 euro, to 100 kg będzie warte 25000 euro czyli 100 tysięcy złotych (a nie pół miliona).