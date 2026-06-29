Młode Żymianki próbowały wwieźć 100kg dragów do Polski
23-letnie panny z 4 walizkami (25 kg każda) złapane po przylocie z Izraela na lotnisku w Krakowie. W Izraelu kobiety po 18. urodzinach są powoływane do wojska na 24 miesiące.UzytkownikHejto
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Komentarze (26)
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2) jakim cudem to przeszło na lotnisku, z którego przyleciały do Polski?
Odrazu takie lotnisko powinno zostać przetrzepane a pracownicy którzy to przeoczylu zwolnieni
Dzięki temu wiemy jak się towar tutaj dostał. Z czym masz problem poza czytaniem ze zrozumieniem?
@xer78: to teraz to przeczytaj jeszccze 10 razy to może zrozumiesz
Jak kilogram schodzi o 250 euro, to 100 kg będzie warte 25000 euro czyli 100 tysięcy złotych (a nie pół miliona).