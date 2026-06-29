"5-latek ze złamaną nogą wołał o pomoc. Szokująca interwencja w Częstochowie"
"Wstrząsające wydarzenia rozegrały się w jednym z częstochowskich bloków. 5-letni chłopiec ze złamaną nogą wyszedł w nocy na klatkę schodową i rozpaczliwie wołał o pomoc. Jego dramatyczny płacz usłyszeli sąsiedzi, którzy natychmiast wezwali policję. Matka chłopca była kompletnie pijana..."paramedix
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Komentarze (44)
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Raczej normalna interwencja w szokującej sprawie ....
PILNE !!!
#pdk
A, że Częstochowa pod rządami lewicy obumiera i się wyludnia to fakt - tyle tylko, że za poprzedniego turbokatolickiego Wrony było dokładnie to samo i jedyne co kwitło to była Jasna Góra i okolice, gdzie szła lwia część środków z budżetu miasta. Nie bez powodu