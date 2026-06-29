Dobrze, że w Częstochowie od 16 lat rządzi Lewica, dzięki temu patologie są rzadkością, a opieka społeczna działa wyśmienicie, czasem tylko ktoś torturuje, zgwałci lub zabije dziecko, jednak powtarzam że to margines, to się dzieje pewnie w każdym większym mieście, ale nieprzychylna prasa czepiła się Częstochowy.